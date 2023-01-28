يأتي ذلك في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولو قطاع الزراعة هذا الارتفاع إلى تفشي إنفلونزا الطيور، التي أفقدت السوق نسبة مهمة من المعروضات من البيض.

وقالت إميلي ميتز، رئيسة مجلس مؤسسة البيض الأميركي: "أعتقد أن الناس تعاني من صدمة قوائم الأسعار، لم يتوقعوا زيادات مماثلة في هذا الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا بسبب التضخم، حتى تأتيهم زيادة أخرى في مادة أساسية كالبيض بسبب انفلونزا الطيور".

وزارة الزراعة الأميركية قالت إن الأسعار تعكس ‏مجموعة من العوامل، في مقدمتها التضخم، إضافة لتراجع إنتاج البيض بنحو 29 بالمئة نهاية العام الماضي.

ومع أن الأسعار مبالغ فيها بالنسبة للأميركيين، فإنهم لا يجدون بدا من اقتناء هذه المادة الأساسية.

ومع استمرار الطلب وانخفاض العرض، لم يكن أمام كثير من المحلات سوى الاعتذار لزبائنها عن ارتفاع الأسعار، أو عدم وجود ما يكفي من البيض لتلبية طلباتهم.

حسب وزارة الزراعة الأميركية، نفق نحو 58 مليون دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور منذ بداية عام 2022.

لكنها تتوقع استقرار أسعار البيض خلال الفترة المقبلة بعد السيطرة على جزء من مشاكل سلاسل التوريد التي يعاني القطاع منها منذ فترة.