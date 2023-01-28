أبرز هذه الدبابات هي "تي 72"، فضلا عن "تي 14 أرماتا"؛ الأكثر قوة وتقنية، والمقرر أن يصل عددُها بسلاح المدرعات الروسي إلى 2300، خلال ثلاثة أعوام.

دبابات T-72

محمية بنظام دروع

الوزن: 41 طنا

الطول: نحو 9.5 أمتار

السرعة: 60 كلم / الساعة

مدفع رئيسي من عيار 125 ملم

رشاش1: عيار 12.7 ملم

رشاش2: عيار 7.6 ملم

القذائف: 44 قذيفة نصفها يلقم آليا

قذائف تخترق الدروع وأخرى متفجرة

تعد "تي 72" أهم الدبابات في الأسطول الروسي، وتتميز بنظام حماية قوي، ويصل وزنها لأكثر من 40 طنا، وبطول نحو 9 أمتار ونصف.

تبلغ سرعتها ستين كيلومترا في الساعة، ولديها مدفع أساسي ثقيل، ورشاشان متفاوتا القوة.

ويمكن لمدفعها إطلاق 44 قذيفة نصفها يلقم بشكل آلي، تنقسم لنوعين أحدهما يستهدف التحصينات والمدرعات، والنوع الثاني قذائف تتفجر في الموقع المستهدف.

دبابات T-72 المطورة:

T-72B3

T-72B3M

T-72URAL

ميزاتها

زيادة قوة المحرك

تطوير للمدافع

جهاز جديد لإدارة التصويب

تغيير نوع الذخائر

تطوير نظام الرؤية

تقنيات حديثة للاتصال والاستكشاف

آلية جديدة للحماية

دبابات T-90

مصممة على قاعدة T-72B3M

وزنها أكبر: نحو 47 طنا

مدرعة بشكل أكبر

نظام حماية ديناميكي

منظومة "أرينا" لاكتشاف القذائف وتدميرها

إدارة النيران بمنظومة إلكترونية.

دبابات T-14 ARMATA