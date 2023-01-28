وتظهر لقطات كاميرا يعلقها شرطي على صدره لحظة وصول قوة أمنية إلى منزل نانسي بيلوسي، ومواجهة مهاجم زوجها بول بيلوسي.

ويبدو في مقطع الفيديو أن قوة من شرطة سان فرانسيسكو تدخل منزل بيلوسي ليلة 28 أكتوبر الماضي، حيث ترى المهاجم دافيد ديبابي مقيدا يد بول بيلوسي، وممسكا مطرقة.

وفي الفيديو تطلب الشرطة من المهاجم إسقاط المطرقة، إلا أنه يباغت بهجوم قوي على بول صاحب الـ82 عاما، الذي بدا مستسلما تماما، ثم تتدخل الشرطة بعد لحظات وتسيطر على المهاجم.

وقالت نانسي بيلوسي في بيان، الجمعة، إنها لا تنوي على الإطلاق رؤية فيديو الهجوم الذي كان من الممكن أن يودي بحياة زوجها.

وأضافت: "لن أدلي بأي تصريحات أخرى حول هذه القضية. أشكر الناس على التمنيات الطيبة وأبلغهم بالتقدم الذي أحرزه بول".

ماذا حدث؟

• تعرض منزل نانسي وبول بيلوسي لهجوم من شخص نجح في التسلل إلى المنزل الواقع في سان فرانسيسكو.

• استجاب أفراد الشرطة لمكالمة استغاثة ووجدوا بول والمهاجم يتشاجران على مطرقة، لكن المتسلل انتزعها واعتدى بها على الرجل المسن.

• قالت نانسي بيلوسي إن زوجها تعرض لكسر في الجمجمة وإصابات في ذراعه ويديه اليمنى، ثم أكدت بعد أيام أن حالته تتحسن.

• تفيد تقارير أن المهاجم سأل: "أين بيلوسي؟"، مما أثار مخاوف بشأن عنف سياسي محتمل قبل انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 8 نوفمبر.

• تزعم وثائق المحكمة أن المهاجم خطط لاحتجاز نانسي بيلوسي، التي لم تكن في المنزل وقت الهجوم، رهينة، و"كسر ركبتيها" إذا "كذبت" عليه.

• يواجه المهاجم العديد من التهم، بما في ذلك الاعتداء بسلاح مميت والشروع في القتل.