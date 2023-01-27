وقال غارلاند في بيان إن الأشخاص الثلاثة كانوا يخططون لارتكاب الجريمة لقاء الحصول على المال.

وبحسب غارلاند، فقد وجه مدعون عامون الاتهام إلى 3 أشخاص ينتمون إلى عصابة منظمة من أوروبا الشرقية، لها صلة بالحكومة الإيرانية لتنفيذ محاولة الاغتيال.

وأضاف أن الضحية عمل على كشف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ولم يأت وزير العدل الأميركي على ذكر اسم الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان، لكن الناشطة الأميركية من أصول إيرانية مسيح علي نجاد، نشرت مقطع فيديو على "تويتر" أكدت فيه أنها هي الشخص المعني.

وقالت إنها عادت للتو من المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" في نيويورك، حيث كان لديها لقاء مع 12 عنصرا في المكتب.

وأضافت أنها علمت من عناصر "أف بي آي" أن هناك 3 أشخاص في نيويورك حاولوا قتلها على الأرض الأميركية.

وأردفت رافعة يدها اليسرى مشيرة إلى وجهها "نعم هذا هو وجه الشخص الذي استهدفته مؤامرة الاغتيال"، مؤكدة أنها ليست خائفة على حياتها.