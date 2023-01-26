وقالت وزيرة الدفاع الكدنية، يوم الخميس، أوتاوا ستنشر عناصر من قواتها المسلحة لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام المعدات التي يتم التبرع بها لكييف.

وأعلنت كندا، الخميس، أنها ستنضمّ للولايات المتحدة وكندا ودول أخرى في تزويد أوكرانيا دبّابات ثقيلة لمواجهة القوات الروسية، مع أربع دبابات ليوبارد جاهزة للقتال.

وقالت وزيرة الدفاع أصحافي "هذه الدبابات الأربع جاهزة للقتال وسيتم إرسالها خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرة إلى أنّ عدد الدبّابات التي سترسلها كندا إلى كييف "قد يرتفع" في المستقبل.

وأوضحت الوزيرة "ننسق مع الحلفاء لجعل مساعداتنا تحقق نجاحاً طويل الأمد. هذا العدد من الدبابات (4) الذي سنقدمه لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة قد يزيد، وسنفعل ذلك بالتشاور مع حلفائنا".

ويأتي ذلك، بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، وإعلان المستشار الألمانية أولاف شولتز تقديم 14 دبابة "ليوبارد 2" والسماح للحلفاء بتصدير مخزونهم من الدبابة الألمانية إلى كييف.