وتعتزم واشنطن إرسال 31 من دباباتها سريعة الحركة من طرازأبرامز إم 1، بينما ستزودها ألمانيا بما لا يقل عن 14 دبابة ليوبارد 2، مع إعطاء الإذن لدول الناتو الأخرى لتسليمها لكييف، فيما كانت بريطانيا أول دولة علن اعتزامها إرسال 14 دبابة تشالنجر 2، كما تخطط فرنسا لإرسال بعض دبابات لوكلير القتالية لأوكرانيا.

تشالنجر 2

- دخلت الخدمة عام 1998 ، وتبلغ تكلفتها نحو 5 ملايين إسترليني

- دبابة غاية الكفاءة، ومجهزة بأحدث درع المعروف باسم "تشوبهام"

- تعتبر واحدة من أكثر دبابات المعركة الرئيسية التي تمتع بالحماية على مستوى العالم حاليا

- تم تزويدها بمدافع دقيقة جدا من عيار 120 مم. وتنطلق قذائفها من الماسورة الدقيقة المستخدمة في معظم دبابات ميدان القتال الحديثة الأخرى ويبلغ أقصى مدى لهدفها أكثر من 5 كم، وفق موقع ميليتري توداي

- تحمل الرقم القياسي لأطول قائمة من التفوق في القتال بين الدبابات وبعضها البعض

- محرك تشالنجر 2 أقل قوة من منافسيه الغربيين وليست بأسرع من دبابات ميدان القتال الأخرى

- تشتهر بموثوقيتها الميكانيكية، وتخدم تشالنجر 2 مع بريطانيا بعدد 386 دبابة وسلطنة عمان 38 دبابة

ليوبارد 2

- دخلت الخدمة أول مرة عام 1979 صممتها شركة "كراواس مافي" فيما صممت شركة "راينميتال" مدفعها

- يتم تصنيعها في 3 دول أخرى بترخيص من ألمانيا، وتوجد لدى جيوش 21 دولة أخرى كلها أعضاء في حلف "الناتو"

- تبلغت تكلفتها 5 ملايين دولار النسخة "ليوبارد 2 إيه 4" هي الأكثر تصنيعا، أما النسخة الأحدث فهي "ليوبارد 2 إيه 7+"

- تصل سرعة الدبابة القصوى نحو 68 كيلومترا في الساعة

- يبلغ وزنها حوالي 52 طنا، و55 طنا حين تكون مجهزة للقتال

- قوة محركها 1500 حصان، وسعته من الديزل حوالي 1160 ليترا، يمكنها أن تقطع بها مسافة تصل إلى نحو 280 كيلومترا

- طاقم الدبابة يتألف من 4 أفراد، بينهم قائد الدبابة

- النسخة "ليوبارد 2 إيه 4" مدرعة بمزيج يشمل الصلب ومعدن التنغستن النادر، والدروع المعيارية

- مجهزة بمدفع "أملس" عيار 120 مليمترا من إنتاج شركة راينميتال، ورشاشين عيار 7.62 مليمترات

- يمكن لهذا الطراز حمل 42 قذيفة من عيار 120 مليمترا و4750 طلقة من عيار7.62 مليمترات عند تحميلها بالكامل

ليكليرك

- دخلت الدبابة الفرنسية الخدمة في عام 1992 وتبلغ تكلفتها نحو 14 مليون دولار

- تم استخدامها خلال عدد من عمليات حفظ السلام والعمليات العسكرية

- يتوافر لهذه الدبابة الفرنسية درع مركب من مواد مختلفة بشكل متطور مع إضافة درع وحدات

- مستوى الحماية يمكن أن يكون مصمما حسب درجة تعرضها للتهديد

- تم تصميم البرج وسقف جسم الدبابة لتحمل أقوى هجوم بالذخيرة من أعلى

- من حيث الحماية، فإن ليكليرك لا يمكن أن تتطابق مع الدبابات الأخرى مثل دبابات M1A2 أبرامز الأميركية الصنع أو البريطانية تشالنجر 2

- يتم تسليح الدبابة بمدفع 120 مم L52.ويتم تشغيلها بمعرفة طاقم من 3 أفراد

- مزودة بنظام تلقيم الذخيرة التلقائي المحمول، كما تتميز بقدرات ضرب نيران عالية ضد كل من الأهداف الثابتة والمتحركة

- تتمتع بقدرة جيدة على الحركة بسبب محركها الذي تبلغ قوته 500 حصان ونظام التعليق المائي-الهوائي

إبرامز إم 1

- دخلت الخدمة عام 1980، وصنع منها نحو 10 آلاف و700 وحدة من نسخ مختلفة، وتبلغ تكلفتها نحو 5 ملايين دولار

- صنعتها شركة "كرايسلر ديفنس (Chrysler Defense) التي باتت فيما بعد "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" (General Dynamics Land Systems)

- شاركت أبرامز في حروب الخليج وأفغانستان والعراق واليمن

- تقارب سرعتها القصوى 68 كيلومترا في الساعة، ويتراوح وزنها بين 69.5 و73.3 طنا

- قوة محركها 1500 حصان، وتعمل في أميركا بوقود الطائرات، ويقارب مدى سيرها الأقصى 425 كيلومترا

- طاقم أبرامز يتكون من 4 أفراد، بينهم قائد الدبابة

- تشمل المواد المستخدمة في الحماية اليورانيوم المنضب في الهيكل والبرج وفي أجزاء أخرى تتوفر أنظمة حماية أخرى تشمل أنظمة مقاومة للمواد المتفجرة

- لم تتعرض النسخ الأحدث من دبابات أبرامز لدى دول أخرى للتدمير جراء هجمات معادية، ولكن فُقد بعضها جراء "هجمات بنيران صديقة" أو تم تدميرها عن قصد حتى لا تقع في يد قوة معادية

- مجهزة بمدفع عيار 120 مليمترا و3 رشاشات عيار أحدها 12.7 مليمترا، ويأتي الآخران بعيار 7.62 مليمترات

- يفوق المدى الفعال لمدفع النسخة نفسها من أبرامز 4 كيلومترات.

- يمكنها حمل 40 قذيفة عيار 120 مليمترا وأكثر من 11 ألف طلقة رشاش.

الفهد الروسي.. دبابات T-90 الروسية

- واحدة من أحدث الدبابات في سلسلة دبابات "تي" الروسية دخلت الخدمة 1992 وتبلغ تكلفتها 4 ملايين جنيه استرليني

- وبحسب موقع "فبرادو" الأميركي، فإن الدبابة الروسية T90 تمتلك قدرات تسليح وحماية عالية تمكنها من التواجد بقوة في المعارك البرية

- تم تصميمها على أسس الدبابة "تي — 72 بي إم" مع بعض الصفات الخاصة بالدبابة "تي — 80".

- يصل طول الدبابة إلى 9.53 متر، وعرضها 3.78 متر، وارتفاعها 2.22 متر، ووزنها 46.5 طن، ويصل مداها إلى 550 كم.

- يشمل تسليح الدبابة مدفعا رئيسيا عيار 125 مم، إضافة إلى مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة، كما أنها تمتلك منظومة حماية ديناميكية من القذائف ونظام تدريع قوى إضافة إلى منظومة إلكترونية لإدارة النيران

- تستطيع مقاومة أقوى القذائف المضادة للدروع، إضافة إلى منظومة "أرينا إم" التي تكتشف القذائف المضادة بصورة أوتوماتيكية وتدمرها

هل تغير مسار الحرب؟

وحول تأثير الأسلحة الغربية الجديدة على المعارك، قال المحلل السياسي ليون رادسيوسيني لموقع "سكاي نيوز عربية:

- تخلي الدول الغربية عن سياسة المهادنة مع روسيا بعض نحو عام من التردد يمثل نقطة تحول رئيسية

- المدرعات تحتاجها أوكرانيا بشكل قوي حيث لا يمكن إجراء عملية هجومية أو دفاعية بدون ترسانة من الدبابات الهجومية

- الدبابات وحدها لا تضمن أفضلية لكن استخدامها مع أسلحة متطورة كمدافع هاوتزر والقيصر وراجمات هيمارس تعد بمثابة معدات ثقيلة وسيكون تأثيرها قويا في ميدان المعركة