وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان، الجنرال فاليري غيراسيموف، سيتولى قيادة العملية العسكرية في أوكرانيا شخصيا.

ووصف هذا التطور بـ"المهم" في نهج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الحرب، إذ إنه الآن بات يعتمد على رجل الدبابات، في مرحلة يبدو أن الدبابات ستكون فيها فاصلة في مسار الحرب.

غيراسيموف في سطور

1955 ولد غيراسيموف في قازان بتتارستان.

1973 تخرج من مدرسة قازان سوفوروف العسكرية، ومدرسة قازان العليا للدبابات.

1995-1997 قاد فصيلة المشاة الميكانيكية، وتولى منصب النائب الأول لقائد الجيش في منطقة موسكو العسكرية.

2001 شارك في حرب الشيشان الثانية، حيث تولى قيادة الجيش الـ58 في منطقة شمال القوقاز العسكرية.

2009 تغير منصبه إلى قائد منطقة موسكو العسكرية، وبعدها بسنة أصبح نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

2015 نظم الجنرال غيراسيموف العملية العسكرية الروسية في سوريا، ومنحة بوتين لقب بطل الاتحاد الروسي (أعلى جائزة رسمية) تقديرا لأدائه للواجب العسكري.

وفقا لجهاز الأمن الأوكراني، كان غيراسيموف القائد العام لجميع عناصر القوات الروسية وقوات إقليم دونباس، خلال انتصارهم الاستراتيجي الحاسم في معركة "إيلوفيسك" عام 2014، والتي قُتل فيها أكثر من 1000 جندي أوكراني.

وإبان الاتحاد السوفياتي، خدم غيراسيموف في جميع أنحاء الاتحاد السابق وحلف وارسو الذي كانت تتزعمه موسكو، وقام بسحب القوات الروسية من إستونيا بعد استقلالها.

من أبرز المهام التي تنتظره في حرب أوكرانيا

قيادة العمليات المشتركة في المعركة ضد أوكرانيا.

زيادة المهام التي يتعين إنجازها عسكريا تحسين دعم وفعالية القيادة.

تنظيم تفاعل أوثق بين أفرع وأذرع القوات المسلحة.

إعادة تجهيز القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا بالأسلحة الحديثة.

ظهرت قيمة عقليته وخططه العسكرية في كل من شبه جزيرة القرم (2014) وفي سوريا (2015).

حرب الدبابات والاستعداد الروسي

ويقول أوليغ أرتيوفسك الباحث في الشأن الدولي بمؤسسة "فولسك" العسكرية الروسية، إن المعركة القادمة ستوصف بـ"حرب الدبابات" نظرا لفاتورة الدعم الغربي لنظام كييف والتي شملت كدفعات أولى:

14 دبابة ليوبارد 2 الألمانية.

31 دبابة أبرامز الأميركية.

ما يقرب من 10 دبابات ليوبارد سترسلها النرويج وفنلندا وإسبانيا.

دراسة إرسال دبابات لوكلير الفرنسية.

وأوضح أرتيوفسك خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن موسكو على دراية من البداية أنها ستواجه الغرب بأكمله وليس أوكرانيا فقط، مشيرا إلى عدة تحركات في خطة الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش، بما يشمل:

الدفع بالروبوت القتالي "ماركر"

تسليم 4 روبوتات إلى دونباس خلال أيام، وتمتلك تلك الروبوتات وحدة قتالية دوّارة قادرة على الدوران حول نفسها 540 درجة في ثانية واحدة، مصحوبة بتحديد الأهداف.

الدفع بالقذائف المحمولة في جميع الجبهات

أبرز القذائف التي تم ضخها للجبهات الفترة الأخيرة "آر بي جي 7" لصد جميع أنواع المركبات المدرعة الخفيفة والثقيلة على السواء.

وبحسب الخبراء الروس، يقدم غيراسيموف استراتيجية لتنفيذ العقيدة الفعلية التي وجهت السياسات الخارجية والدفاعية الروسية لأكثر من عقدين وهي ما تسمى بـ"عقيدة بريماكوف"، وهي عبارة عن ملخص موجز لوجهات النظر الرسمية لروسيا حول مزيج من وسائل الحرب غير العسكرية "القرصنة والعقوبات والهيمنة" والعسكرية.