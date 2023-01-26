وكانت أوكرانيا حتى وقت قريب تواجه مقاومة لطلباتها الخاصة بالدبابات القتالية الرئيسية لمحاربة القوات الروسية.

وقالت ألمانيا، التي أجرت محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إن الهدف بشكل عام هو تزويد أوكرانيا بكتيبتين من دبابات ليوبارد 2.

وتتكون الكتيبة عادة من ثلاث أو أربع سرايا، كل منها تتكون من نحو 14 دبابة، وهذا قد يعني إرسال ما مجموعه نحو 80 إلى 110 من الدبابات ألمانية الصنع.