وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي المصوّر "يجب أن نسمح أيضاً بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهمّ. يجب علينا أيضاً توسيع تعاوننا في مجال المدفعية و(إتاحة) إرسال طائرات مقاتلة".

وأوضح الرئيس الأوكراني الذي احتفل الأربعاء بعيد ميلاده الـ45 أنّه كرّر هذا الطلب على مسامع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال محادثة هاتفية جرت بينهما.

كما شكر زيلينسكي مرة أخرى نظيره الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس على القرار الذي أصدراه الأربعاء وأعلنا فيه موافقتهما على إرسال دبّابات غربية إلى أوكرانيا، في سابقة من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال الرئيس الأوكراني "أشكر جميع حلفائنا على استعدادهم لمنحنا دبابّات حديثة لا غنى عنها".

لكنّ زيلينسكي شدّد على أنّ "المفتاح" لدحر القوات الروسية يكمن في "السرعة والكمية" التي ستحصل بها بلاده على هذه الدبّابات الثقيلة.

وقال "المفتاح الآن هو السرعة والكمية. سرعة تدريب جنودنا، وسرعة تسليم الدبابات ... وكمية الدعم".