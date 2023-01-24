وذكر بوتين، خلال لقاء عمل مع حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: "القتال يظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو أحد أفضل الدفاعات الجوية في العالم".

وأضاف: "روسيا تنتج أكثر من ثلاثة أضعاف عدد صواريخ الدفاع الجوي مثل صواريخ باتريوت".

ويأتي حديث الرئيس الروسي في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام ألمانية أن برلين وافقت على إرسال دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.

وأشارت أيضا إلى أن ألمانيا ستسمح لدول أخرى مثل بولندا بإرسال دبابات ليوبارد إلى كييف.

ومن المتوقع أن يكون لدبابات ليوبارد تأثير كبير على النزاع في أوكرانيا في مواجهة الهجوم المكثف للقوات الروسية.