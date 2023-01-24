وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأجواء "غير مشجعة" حتى اللحظة، حيال قبول برلين بما أسماه "التخلي عن التعنّت" وإرسال دبابات "ليبوبارد 2" إلى الأوكرانيين.

وأضاف المسؤول، أن "اجتماع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في برلين لا يعكس تقدّماً، قائلا إن ثمة احتمالات لأن تذهب ألمانيا إلى ما أسماه فرض عقوبات على أي دولة وتحديدا بولندا في حال سلمت الـ "ليوبارد" من دون موافقة وزارة الدفاع الألمانية".

وفيما حرص المسؤول على تأكيد "متانة" التحالف الغربي ضد موسكو، اعترف أن الرئيس جو بايدن مستعد لإرسال نحو 10 دبابات من نوع "أبرامز" لفك عقدة الـ "ليوبارد"، لكن يبدو أن "ثمة حسابات أخرى لدى المستشار أولاف شولتز"، على حد تعبيره.

وختم المسؤول، أن كييف تحتاج إلى 500 دبابة لمواجهة ما يحضرّ له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جولة عمليات هجومية جديدة مع اقتراب فصل الربيع.