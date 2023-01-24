وقال مسؤول أوكراني كبير لموقع "إيه بي سي نيوز" الأميركي إن تلك الدول عبرت عن موافقتها، خلال اجتماع عقده وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وأشارت دول مثل بولندا وفنلندا بالفعل وبشكل علني إلى استعدادها لتقديم عدد من دبابات "Leopard 2" إلى أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، الثلاثاء، أنه طلب موافقة ألمانيا لإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، فيما حذرت روسيا من هذه الخطوة.

وذكر المسؤول الأوكراني أن إسبانيا وهولندا والدنمارك أبدت أيضا استعدادها لتقديم بعض من دباباتها، لكن موافقة ألمانيا لا تزال ضرورية للمضي قدما في عملية التسليم.

وتتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من أوكرانيا وأعضاء من حلف شمال الأطلسي للسماح بتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" لتعزيز دفاعها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

ويمتنع المستشار الألماني أولاف شولتز حتى الآن عن تقديم الدبابات أو السماح لدول الحلف الأخرى بفعل ذلك.

ويقول الكرملين إن تسليم كييف دبابات ليوبارد "سيترك أثرا لا يمحى" على العلاقات مع برلين، مبرزا أن "عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات بين روسيا وألمانيا مستقبلا".

من جهته، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إنه "واثق من التوصل قريبا لحل" بخصوص تسليم دبابات مقاتلة إلى أوكرانيا.