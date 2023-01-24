وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب بعضها اليوم (الإثنين) والبعض الآخر غدا (الثلاثاء). فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

والأحد قال زيلينسكي: "أريد أن يكون هذا واضحا: لن تكون هناك عودة إلى ما كنا عليه في الماضي، إلى الطريقة التي اعتاد أن يعيشها الأشخاص القريبون من مؤسسات الدولة، أو أولئك الذين أمضوا حياتهم كلها في مطاردة منصب".

واعتقل نائب وزير البنية التحتية الأوكراني فاسيل لوزينسكي وفصل من منصبه، بعد إدانته بسرقة 400 ألف دولار مخصصة لشراء مساعدات، بما في ذلك مولدات كهرباء، وفقا لمحققي مكافحة الفساد والمدعين العامين في أوكرانيا.

ويعتقد أن لوزينسكي تواطأ، بمشاركة مسؤولين محليين وإقليميين، مع مقاولين لتضخيم أسعار المولدات واستخراج عمولة، وفقا لهيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وخلال الصيف خصصت الحكومة الأوكرانية 1.68 مليار هريفنيا (حوالي 36.7 مليون جنيه إسترليني)، للسلع والتكنولوجيا التي من شأنها أن تساعد في توفير مصادر بديلة للطاقة والمياه والتدفئة للسكان خلال الشتاء.

وكانت هذه الخطوة في إطار استعدادات كييف لاستهداف بنيتها التحتية للطاقة من جانب القوات الروسية، وهو ما حدث بالفعل بشكل منتظم بدءا من سبتمبر.

فساد مستشر

• قبل الحرب، كانت فضائح الفساد سمة شبه يومية في الحياة السياسية الأوكرانية.

• في عام 2021، احتلت أوكرانيا المرتبة 122 من أصل 180 في منظمة الشفافية الدولية، مما يجعلها واحدة من أكثر بلدان العالم فسادا.

• جعل الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات لمكافحة الفساد، أحد الاشتراطات الرئيسية لحصول كييف على عضويته.