ويحاكم المواطن الألماني فرانك هانيبوت إلى جانب 46 متعاونا دوليا مزعوما لإدارتهم فرع من نادي الدراجات النارية في منتجع جزيرة مايوركا الإسبانية يزعم أنه متورط في الجريمة المنظمة.

ويطالب الادعاء الإسباني بسجن هانيبوت 13 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، كما يطالب بتغريمه 4.5 مليون دولار (4.2 مليون يورو) في تهمة غسل الأموال.

ماذا فعلت جماعة "ملائكة الجحيم"؟