وذكر تقرير نشرته الوكالة أن عطلا أصاب دفة التوجيه بالسفينة "فوس أبوللو" التي ترفع علم جبل طارق خلال عبور المضيق، وأن زورق قطر يقدم لها الدعم. وفق رويترز.

ويوم 16 يناير، تعطلت حركة الملاحة في مضيق البوسفور، نتيجة جنوح سفينة لنقل البضائع في الممر الملاحي، قبل أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعد أن جرّت 3 قاطرات السفينة الجانحة في المضيق حتى أعادتها لمسارها.

يذكر أن مضيق البسفور يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.