وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء، السادسة صباح الأحد بتوقيت غرينتش، قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة الأميركية سقوط 9 قتلى في حادث إطلاق النار.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شرطة كاليفورنيا أن منفذ الهجوم رجل، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وأضافت الشرطة أن العشرات من عناصرها هرعوا إلى المكان بعد أن وصلها بلاغ بشأن إطلاق نار فيه الذي وقع في منشأة تجارية.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن صاحب مطعم لا يبعد كثيرا عن مكان إطلاق النار أن ثلاثة أشخاص لجأوا إلى مطعمه وأبلغوه بضرورة إغلاق الباب.

وقال هؤلاء إن هناك مهاجما مسلحا ببندقية يطلق النار ومعه مخازن رصاص، مما يعني أنه بوسعه إعادة تعبئة البندقية بالرصاص.

وشارك عشرات الآلاف في الاحتفالات بالعام القمري الجديد، "عام الأرنب"، الذي أقيم في وقت سابق أمس.

ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس أنجلوس تبعد حوالي 11 كيلومترا عن وسط المدينة، ويسكن مونتيري بارك 60 ألف شخص نسبة كبيرة منهم من أصول آسيوية.

الجدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار منتشرة في أميركا، وغالبا ما ترافقها سقوط عدد لا بأس به من القتلى.