وقال راب إن سوناك اقترف خطأ بسيطا اعتذر عنه وقبل بالغرامة التي حررتها الشرطة.

وتعتبرهذه المخالفة الثانية لرئيس الوزراء ما دفعت المعارضة لمطالبة سوناك بتحمل المسؤولية الكاملة اتهامه بفقدان النزاهة.

يأتي ذلك بعد أن طالبت المعارضة باقالة رئيس حزب المحافظين نديم زهاوي بعد أن تم تغريب زهاوي مخالفة بسبب تهرب ضريبي

ويوم الجمعة، فرضت الشرطة البريطانية، غرامة على سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي من على متن سيارة متحركة.

واعتذر سوناك البالغ من العمر 42 عاما، لارتكابه "خطأ في التقدير"، أثناء تصويره رسالة على "إنستغرام" من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارتة لشمال غرب إنجلترا، يوم الخميس.

وقالت قوة شرطة لانكشاير إنها نظرت في المقطع المصور الذي "يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا لا يرتدي حزام الأمان، أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير".

وقالت القوة، دون تسمية سوناك، إنها "أصدرت عرضا مشروطا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاما".

يفرض القانون في المملكة المتحدة عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

ويعني العرض المشروط أن الشخص الذي تم تغريمه يقر بالذنب لكنه لا يذهب إلى المحكمة. فيما لم تحدد الشرطة مقدار الغرامة التي عوقب بها سوناك.