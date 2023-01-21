وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت، إنه "نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوريجيا، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد".

وأضاف بيان الوزارة: "في اتجاه زابوريجيا، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".

وكشف البيان عن مقتل أكثر من 30 مسلحا وتدمير مدرعتين وشاحنتي بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20".

وكان رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، قال إن القوات الروسية تمكنت من اختراق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات معينة بمنطقة زابوريجيا.

وأضاف روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوريجيا، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، أن هنالك "معارك دائرة في المنطقة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله".

وأشار روغوف إلى أن خط الدفاع الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية تم إنشاؤه بمدن غوليابوليه وكامينسكوي وأوريخوف، والمدينتان الأخيرتان تعدان المخرجين الرئيسيين إلى مدينة زابوريجيا.

وقال روغوف أيضا إن الجيش الروسي تقدم مسافة 7 كيلومترات في يوم واحد في اتجاه زابوريجيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لديها نقص في القذائف، بما في ذلك لمدافع الهاوتزر M777.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الجمعة، عن سيطرة قواتها على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك و"لوبكوف" في منطقة زابوريجيا، وسط مواصلة التقدم في كافة المحاور.

وتحقق القوات الروسية تقدما أيضا في منطقة دونيتسك، خصوصا بعد سيطرتها على بلدة وسوليدا، حيث أفادت مصادر روسية بأن قوات فاغنر تقترب من محاصرة مدينة باخموت شمال شرقي مقاطعة دونيتسك.