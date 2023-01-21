وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 يناير مغزاها، لذا ألغينا الزيارة".

وكان جونسون يعتزم السفر نهاية هذا الأسبوع إلى أنقرة بناء على دعوة من نظيره التركي، إذ تأمل الدولة الاسكندنافية في حث تركيا على التصديق على محاولتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال أكار إنه ناقش عدم وجود إجراءات لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لتركيا في السويد مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقل رد فعله إلى نظيره السويدي على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا.

وأضاف بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية "من غير المقبول عدم اتخاذ خطوة أو رد في مواجهة هذه الاحتجاجات. كان ينبغي اتخاذ الإجراءات الضرورية".

واستدعت تركيا، أمس الجمعة، السفير السويدي بسبب تصريح سلطات بلاده باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم يشمل حرق المصحف مقرر تنظيمه اليوم السبت.