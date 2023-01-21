وقال المسؤول الهندي إن "الرحلة AZV2463 أعيد توجيهها إلى أوزبكستان بعد أن تعرضت للتهديد بالتفجير".

وأشار المسؤول إلى وجود نحو 240 راكبا على متن الطائرة الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصل حدث كهذا ففي التاسع من يناير الماضي هبطت طائرة ركاب روسية تابعة للشركة الروسية ذاتها "آزور إير"، وكانت متجه إلى موسكو وعلى متنها 244 راكبًا من بينهم طاقم الطائرة، اضطرارياً في ولاية غوجارات الهندية بسبب تقرير كاذب بوجود قنبلة على متنها.

واضطر ركاب الطائرة لقضاء الليل في قاعدة "غامناغار" الجوية في غوجارات بينما كانت السلطات الأمنية الهندية تتفقد الطائرة.

ومع ذلك، لم يتم العثور على متفجرات أو مواد مشبوهة خلال ساعات التفتيش العديدة للطائرة.