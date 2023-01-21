وقال المسؤول، الذي تحدث مع مجموعة صغيرة من الصحفيين طالبا عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة متمسكة بقرارها عدم تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا في هذا التوقيت، وسط جدل مع ألمانيا بشأن دبابات ليوبارد.

وأضاف أن المحادثات الأميركية مع أوكرانيا حول أي هجوم مضاد كانت في سياق ضمان تكريس الأوكرانيين وقتا كافيا للتدريب أولا على أحدث الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها سترسل مئات العربات المدرعة إلى أوكرانيا لتستخدمها في القتال.

وقال سيرجي جايداي حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية إن طقس الشتاء السيء يعرقل القتال على خطوط المواجهة، على الرغم من أن موجة باردة تجمد الأرض وتجعلها صلبة من شأنها تمهيد الطريق لأي من الجانبين لشن هجوم بالمعدات الثقيلة.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة لا تخطط في هذه المرحلة لإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا لأنها مكلفة وصعبة الصيانة.

ونفى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الجمعة أن تكون برلين تعرقل من طرف واحد إرسال دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا، لكنه قال إن الحكومة مستعدة للتحرك سريعا لإرسالها إن كان هناك إجماع بين الحلفاء.