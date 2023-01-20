وقال كيربي، في تصريحات صحفية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتمد على مجموعة "فاغنر" في القتال ضد القوات الأوكرانية.

ويأتي تصريح كيربي فيما عادت المجموعة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر" لتتصدر المشهد من جديد في انتصارات روسيا ضد أوكرانيا في الحرب التي قاربت على إنهاء عامها الأول، بعدما حققت دورا مهما في انتصارات موسكو في سوليدار ومحاور أخرى ضد الجيش الأوكراني.

وأوردت بعض التقارير أن "فاغنر" تدعو إلى تجنيد المقاتلين الصرب للقتال في صفوفها، وهو ما دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لإدانة تلك الإعلانات رغم كون بلاده حليف "موسكو".

وتخطت "فاغنر" حيز النجاحات العسكرية ووصلت لحد الكرملين أيضًا خلال الأيام الماضية، حيث نفت الرئاسة الروسية وجود أي توتر بين الجيش ومجموعة "فاغنر" في أوكرانيا، بعد مؤشرات على وجود نوع من التنافس على الأرض.

ويجري الحديث حاليا عن وجود الآلاف من قوات المنظمة في أوكرانيا، بعضهم تم تجنيدهم من السجون، ويشكلون ربع إجمالي القوة الروسية.

وتقول تقارير غربية إن استخدام فاغنر في أوكرانيا بتوسع يعطي الكرملين فرصة مواجهة موجة الغضب الداخلية بسبب التجنيد في الجيش والتعبئة الجزئية.

ويُوصف عناصر "فاغنر" بالمتمرسين في القتال، ويحققون كل أهدافهم بصورة مستقلة، لأنهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم.