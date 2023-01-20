قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن شركاء أوكرانيا "ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نلبي احتياجاتها".
وذكر أوستن، في ختام اجتماع قاعدة رامشتاين بشأن دعم أوكرانيا:
- ملتزمون بدعم أوكرانيا حتى نلبي احتياجاتها الملحة على أرض المعركة.
- حزمة المساعدات الأميركية تلبي احتياجات أوكرانيا من المدرعات والذخائر.
- سنستمر في العمل معا وننظر في التقدم الذي أحدثناه اليوم.
- شركاء أوكرانيا عازمون على مواجهة اللحظة.
- المساعدات العسكرية الجديدة ستساعد أوكرانيا على التصدي لروسيا.
- بحثنا خلال اجتماع رامشتاين تكثيف تدريب القوات الأوكرانية.
- مجموعة دعم أوكرانيا اتفقت على عدم تخفيض مستوى الدعم العسكري لكييف.
- عدة دول تبرعت بمنظومات دفاع جوي لحماية الأجواء الأوكرانية.
- لدينا التزام طويل بدعم أوكرانيا.
- بريطانيا أول دولة ترسل دبابات قتالية إلى أوكرانيا.
- وزير الدفاع الأميركي: ليس لدي أي إعلان جديد بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات غير التي تلقتها من بولندا وعدة دول.
- ألمانيا لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
- الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات.