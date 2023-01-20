دعم عسكري نوعي:

واستبقت واشنطن اجتماع رامشتاين بالإعلان عن ثاني أكبر مساهمة أمنية لها بقيمة مليارين وخمسمئة مليون دولار، فيما أعلنت فنلندا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة أربعمئة مليون يورو، في أكبر مساهمة عسكرية لها لكييف منذ بداية الأزمة.

مساعدات أميركية:

أعلنت عن ثاني أكبر حزمة مساعدات عسكرية لكييف تقدر بـ2.5 مليار دولار، وهي جزء من إجمالي مساعدات عسكرية مخصصة لأوكرانيا تبلغ 27 مليارا و400 مليون دولار.

90 ناقلة جند مصفحة من طراز Stryker

59 مركبة قتال مشاة من طراز برادلي

ذخيرة لنظام صواريخ هيمارس

وتشمل المساعدة الجديدة مئات العربات المدرعة من بينها تسعون ناقلة جند مصفحة من طراز.. Stryker

59 مركبة قتال مشاة من طراز برادلي

ذخيرة لنظام صواريخ هيمارس وعربات وأسلحة أخرى

غير أن هذه التبرعات الجديدة لا تشمل أي دبابات ثقيلة مثل دبابة أبرامز

تعهدات غربية جديدة

بريطانيا: 600 صاروخ من طراز برايمستون

الدنمارك: 19 مدفع قيصر

السويد: مدافع آرتشر

وقبل ذلك ومن إستونيا وعدت إحدى عشرة دولة في حلف شمال الأطلسي، منها بريطانيا وبولندا، والدنمارك والسويد بتقديم حزمة مساعدات غير مسبوقة

مطالب كييف

تطالب أوكرانيا بقرارات قوية من اجتماع الحلفاء في رامشتاين ومدِّها بمزيد من الأسلحة لا سيما الدباباتُ الثقيلة ووجهت نداءها تحديدا لاثنتي عشْرةَ دولة من بينها ألمانيا وتركيا، لتزويدها بدبابات ليوبارد التي تقول كييف إنها بحاجة ماسة إليها في هجوم الربيع.

دبابات الغرب

تتمتع الدبابة الألمانية، ليوبارد 2 بـ:

فاعلية عالية في أرض القتال، بفضل قدرتها الفائقة على التنقل والمناورة.

تتجاوز سرعتها القصوى ستين كيلومترا في الساعة.

أما مدى هذا الطراز من الدبابات فهو نحو أربعمئة وستين..

وهي تزن أكثر من ستين طنا.

كما أنها مزودة بجهاز تحديد مسافة، يعمل بأشعة الليز.

وتمتلك ليوبارد 2 التي توصف بالقوة النارية، مدفعا يمكنه إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.

وهناك نحو ألفين منها في أيدي ثلاثة عشر بلدا أوروبيا حليفا لكييف.

أما دبابات أبرامز الأميركية من الجيل الثالث، فتعد العمود الفقري للجيش الأميركي وأهم ميزاتها:

يتجاوز وزنها مع مكونات القتال 60 طنا.

فيما تبلغ سرعة أبرامز القصوى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة.

يصل مداها إلى 426 كيلومترا.

من أهم ما يميزها أيضا هو درعها الثقيل، واستخدامها لمحرك توربين غازي.

كما أنها تحتوي خزانة ذخيرة منفصلة في غرفة الإطلاق.