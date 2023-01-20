تعهد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يوم الجمعة، بمواصلة تقديم دعم عسكري لأوكرانيا من أجل مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ عملية عسكرية بالبلاد المجاورة في فبراير الماضي، بينما تحذر موسكو مما تعتبره انخراطا مباشرا من الناتو في النزاع.
وقال أوستن خلال كلمته أمام اجتماع وزاراء الدفاع في حلف الناتو بقاعدة "رامشتاين" بألمانيا:
- نقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية تشمل مدرعات وأنظمة دفاع جوي.
- الولايات المتحدة زادت مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.
- نقدم الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها.
- القوات الروسية زادت "هجماتها الوحشية" ضد المدنيين في أوكرانيا.
- إيران وكوريا الشمالية تمدان روسيا بالأسلحة في حربها على أوكرانيا.