تعهد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يوم الجمعة، بمواصلة تقديم دعم عسكري لأوكرانيا من أجل مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ عملية عسكرية بالبلاد المجاورة في فبراير الماضي، بينما تحذر موسكو مما تعتبره انخراطا مباشرا من الناتو في النزاع.