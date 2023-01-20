وذكرت "تي موبايل" في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن الاختراق تم اكتشافه في 5 يناير.

وأشارت إلى أن البيانات التي تعرضت للسرقة - بناءً على التحقيق الذي أجرته حتى الآن - لا تتضمن كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو الحساب المصرفي أو معلومات بطاقة الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي أو المعرفات الحكومية الأخرى.

وقالت "تي موبايل": "لا يزال تحقيقنا جاريًا، ولكن يبدو أن النشاط الخبيث قد تم احتواؤه بالكامل في هذا الوقت"، مع عدم وجود دليل على أن المتسلل تمكن من اختراق شبكة الشركة. وقالت إنه تم الوصول إلى البيانات لأول مرة في 25 نوفمبر أو نحوه.

وأوضحت "تي موبايل" أنها أخطرت وكالات إنفاذ القانون والوكالات الفيدرالية التي لم تذكر اسمها. ولم ترد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تسعى للحصول على تعليق.

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