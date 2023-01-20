وذكر تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة.

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سافر المدير بيرنز إلى كييف، حيث التقى بنظراء في المخابرات الأوكرانية وكذلك الرئيس زيلينسكي وشدد على دعمنا المستمر لأوكرانيا ودفاعها في مواجهة العدوان الروسي".

وأحجم المسؤول عن الكشف عن موعد الزيارة، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي كانت أول من أورد النبأ، أن الزيارة حدثت في مطلع الأسبوع.

وأضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة، وذكرت أنه أقر أيضا بأنه في مرحلة ما سيصبح الحصول على المساعدة الأميركية أصعب.

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن زيلينسكي وكبار مسؤولي المخابرات الأوكرانية بحثوا خلال اللقاء إلى أي مدى يمكن أن تتوقع كييف استمرار المساعدات الغربية والأميركية بعد فوز الجمهوريين بأغلبية بسيطة في مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي ومساعديه خرجوا من الاجتماع بانطباع أن دعم واشنطن لكييف لا يزال قويا.

حزمة مساعدات

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز".

وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 26.7 مليار دولار منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير.

وأعلن عنها عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول الغربية لتقديم مساعدات عسكرية للأوكرانيين، وفي مقدمهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الموجود في رامشتاين بألمانيا، لتنسيق مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لكييف.

وتضم الشحنة: