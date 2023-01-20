ماذا تضم الشحنة؟

• 59 مركبة مصفحة من طراز ستضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع تم التعهد بها في 6 يناير.

• 90 ناقلة جند مصفحة من طراز "سترايكر" ستوفر لأوكرانيا "لواءين مدرعين" حسبما قال البنتاغون.

• 53 مركبة مدرعة مضادة للألغام (MRAP).

• 350 مركبة نقل "همفي" طراز M998.

• صواريخ احتياطية لأنظمة "هيمارس" وناسامس" المضادة للطائرات، التي كانت قد أُرسلت لكييف سابقا.

• 8 أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز "Avenger"، بالإضافة إلى آلاف الذخيرة.

غير أن هذه الحزمة الجديدة لا تشمل أي دبابات ثقيلة، مثل دبابة "أبرامز" التي لم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن استعدادها لتزويد كييف بها، مبررة هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب.

وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 26.7 مليار دولار منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير.

وأعلن عنها عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول الغربية لتقديم مساعدات عسكرية للأوكرانيين، وفي مقدمهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الموجود في رامشتاين بألمانيا، لتنسيق مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لكييف.