وقال بيان صادر عن الجيش: "في سبيل تعزيز العلاقات المزدهرة بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين، ستجرى مناورات بحرية متعددة الجنسيات بين هذه الدول الثلاث".

ومن المقرر أن تجري المناورات التي تحمل اسم "موسي"، وتعني "دخان" بلغة "تسوانا" المحلية، بين 17 و27 فبراير قبالة سواحل ديربان وريتشاردز باي.

وأشارت قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا إلى أن هذه المناورات هي الثانية من نوعها لقوات الدول الثلاث، حيث أجريت الأولى في نوفمبر 2019 قبالة سواحل كيب تاون.

وأضاف البيان أن أكثر من 350 من أفراد جيش جنوب إفريقيا سيشاركون مع نظرائهم الروس والصينيين بهدف تبادل المهارات.

وتولت جنوب إفريقيا مؤخرا رئاسة مجموعة "بريكس" التي تضم أيضا البرازيل وروسيا والهند والصين، لتحدي الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة وأوروبا.

ورفضت جنوب إفريقيا إدانة الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، الذي تبعه فرض الغرب عقوبات قاسية على موسكو.