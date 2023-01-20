قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروف، الخميس، إن بلادها تحتاج "أسلحة متطورة حتى تحمي نفسها وتواجه روسيا".
وذكرت أمينة جباروف، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية":
- لم نبدأ الحرب، إنها حرب عدوان علينا وهي حرب غير مبررة.. للدفاع عن أنفسنا نحن بالحاجة إلى أسلحة.
- لا يمكن المقارنة بين إمكانيات روسيا وأوكرانيا فيما يخص الجانب العسكري.
- أوكرانيا تحتاج إلى أسلحة متطورة حتى تواجه روسيا وتحمي نفسها.
- الأمر يتعلق بالعدالة والأمن المشترك، لأن روسيا انتهكت الاتفاقيات التي وافقت عليها بعد الحرب العالمية الثانية.
- القيادة الأوكرانية واضحة بالتأكيد على الدعم العسكري، نحتاج أسلحة متطورة مثل الدبابات.. لأن هذا أمر لا يخص أوكرانيا وحدها، ولكن يخص المنطقة الأوروبية وأمنها.
- إذا حققت روسيا أهدافها، فستكون هناك حرب كبرى، هذا ما نحاول تفسيره.
- نحن دولة تهتم بخطة سلام وتريد السلام لوقف هذه الحرب لأن شعبنا يموت.
- روسيا تريدنا أن نطبق رؤيتها لكننا لن نفعل ذلك.
- لو أن دولة احتلت بلدا مجاورا وحاولت أن تطبق عليه ذلك، فهذه ليست عدالة وليست قانونا دوليا.