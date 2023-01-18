الوضع عكس التوقعات

وقال ألكسندر أرتاماتوف المحلل العسكري الروسي خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية":

التغيرات التي قامت بها روسيا على أفرع القيادة العسكرية وعدد الجيش خلال الأشهر الماضية، يثبت بلا شك أن حسابات موسكو مع انطلاق العملية العسكرية في فبراير الماضي كانت غير صائبة إلى حد ما.

الوضع أصبح عكس التوقعات بالأخص خلال الأشهر الخمس الماضية.

أجبر الجيش الروسي على اتخاذ موقف دفاعي في الجنوب.

الانسحاب من مدينة خيرسون بعد قصف عنيف من جانب كييف.

تخطي أوكرانيا الخط الأحمر واستهداف العمق الروسي أكثر من مرة .

عدم القدرة الروسية على حسم المعارك في الشرق وتأمين الأقاليم الجديدة.

لا يمكن إنكار سلسلة العقوبات التاريخية ضد موسكو من جانب الغرب وواشنطن.

تلك العوامل جعلت الموقف الروسي داخل البلاد غير مقبول، وطالت قيادات الجيش انتقادات واسعة، ما جعل الكرملين يبحث في تغير نظرته وحساباته بالفعل وبالأخص مع دخول العملية العسكرية عامها الثاني دون أي حلول تلوح في الآفق.

وتيرة التغييرات زادت مع بداية العام، وبالأخص الهيكلية الرئيسية للقوات المسلحة التي تعد الضامن الحقيقي لأمن الاتحاد الروسي بالكامل وتشمل التغيرات الجديدة على مدار الثلاث سنوات كالآتي:

زيادة عدد أفراد الجيش تدريجيا إلى 1.9 مليون ثم إلى 2.04 مليون جندي.

مضاعفة الإنتاج الحربي خلال تلك الفترة لتلبيه احتياجات الجيش في عملياته.

تطوير الثالوث النووي الذي أعلن عنه مطلع العام الجاري.

إقرار عقيدة جديدة للبحرية الروسية لضمان آمن الاتحاد البحري وحدوده .

توسيع أفرع للجيش في عدة تخصصات أبرزها الجانب التكنولوجي الخاص بالمسيرات.

جسر غربي

قال السياسي والإعلامي البولندي، كاميل جيل كاتي، لموقع "سكاي نيوز عربية":

المعسكر الآخر يصف خطوة روسيا الخاصة بالتغييرات الواسعة في الجيش جاءت كاعتراف رسمي من بوتين في عدم القدرة أو نجاح حربه في أوكرانيا.

القصف العشوائي والمتهور وتغيرات قيادات الجيش المتكررة أيضا وإقرار تعبئة عامة ثم قرار زيادة أفراد الجيش كل هذه المعطيات مؤشر واضح لتورط موسكو في كييف وعدم قدرتها على الحسم في ظل الدعم الغربي والإصرار الأوكراني.

الجسر الغربي الخاص بالأسلحة والدعم ساهم بشكل كبير في ضرب جميع خطط روسيا التي كانت تسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل في أسابيع وليس أشهر، بل من الممكن أن يمتد الأمر إلى سنوات في ظل المعطيات الميدانية الراهنة.

ويستمر الدعم الغربي والأميركي لأوكرانيا حتى وصل العدد لأكثر من 4 آلاف قطعة سلاح توزعت بين عربات مدرعة وقطع مدفعية وطائرات وأنظمة دفاعية، أبرزها: