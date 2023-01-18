حيث قضت المحكمة بالسماح للمهاجرين الذين سوف يتم ترحيلهم بموجب خطة وزارة الداخلية، بالطعن على الحكم السابق، والإذن بالاستئناف في محكمة الاستئناف العليا البريطانية.

وقد تضمنت المذكرة 69 بنداً، تشرح حيثيات الحكم.

وحول أهم النقاط التي تضمنتها المذكرة، يقول عمرو اللواتي مستشار اللجوء والهجرة:

المذكرة في بندها الأول شرحت باستفاضة وجهة نظر المحكمة العليا البريطانية الخاصة بحيثيات حُكمها الذي صدر في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، بشأن قانونية خطة وزارة الداخلية الخاصة بترحيل اللاجئين إلى رواندا، والتي كان يراها القضاة إنها قانونية، وبعد أن تقدم عدد من المنظمات الحقوقية والهيئات بالطعن في قانونية الترحيل لرواندا، أعادت المحكمة النظر في القضية، وأصدرت حكمها الإثنين الماضي بالموافقة على استئناف الحكم.

وأشارت المذكرة أن المحكمة استمعت إلى كافة النقاط التي طرحها المحامين، والتي تتعلق بقوانين الأمم المتحدة الخاصة بترحيل اللاجئين، لكنها لم تقبل الطعن بشكل كلي، حيث وافقت على بعض النقاط فقط، ووافقت أيضاً على عدم ترحيل اللاجئين إلى رواندا إلا بعد أن يصدر حكم نهائي من القضاء البريطاني، وفي بعض المواد التي أشارت لها المذكرة، تم التأكيد على عدم قانونية خطة وزارة الداخلية لترحيل اللاجئين.

وفيما يتعلق بالقوانين التي استندت عليها المحكمة، المحكمة استندت على قوانين الأمم المتحدة، والمحكمة الأوروبية الخاصة بشؤون اللاجئين، والتي تكفل لكل إنسان الحصول على فرصة عادلة لمناقشة قضيته، والأسباب الحقيقة التي دفعته إلى اللجوء، وذلك في إطار المنظومة القانونية لحقوق الإنسان.

بدوره، قال فرانسيس جونيور مستشار اللجوء والهجرة:

المذكرة أوضحت النقاط التي استندت عليها في عدم قانونية الخطة، حيث أكد القاضيان في المحكمة العليا البريطانية، أن خطة وزارة الهجرة وشؤون اللاجئين لم تقنع المحكمة بالعلاقة التنظيمية بين المملكة المتحدة ورواندا، فيما يخص اتفاق ترحيل اللاجئين، وأيضاً العملية التنظيمية لاختيار من سوف يتم ترحيلهم إلى رواندا، وهذا يوضح إن خطة الترحيل لم تكن تشمل جميع اللاجئين، في حين ذكرت وزارة شؤون الهجرة واللاجئين إنها سوف تقوم بترحيل جميع من استطاعوا الدخول إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية عن طريق فرنسا.

الخطة لم توضح الوضع القانوني لطالبي اللجوء، وبصفة خاصة من يتعرضون للاضطهاد في بلادهم الأم.

مذكرة الحكم أشارت في بعض البنود إلى الأخطاء التنظيمية للخطة، فيما يتعلق بالضمانات التي أعطتها الحكومة الرواندية لحكومة المملكة المتحدة، والخاصة بتوفير الحماية والحياة الآمنة لجميع اللاجئين، والتأكيد على عدم تعرضهم لأية ضغوط تتعلق بسلامتهم، وحمايتهم من التعذيب.

هذا في حد ذاته من وجهة نظر المحكمة يُعد خطأً تنظيمياً، لأنه ليس دليلاً يُمكن أن يُستند عليه قانونياً، لضمان سلامة اللاجئين بعد ترحيلهم إلى رواندا، ولا يعتبر أيضاً دليلاً على أن رواندا آمنه لكل المهاجرين.

أهم النقاط التي تضمنتها مذكرة الحكم: