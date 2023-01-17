وأعلن أوليكسي أريستوفيتش استقالته على موقع فيسبوك، بعد اعتذاره علنا والتراجع عن تعليقاته في منشور على تطبيق تيليغرام.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن مجمعا سكنيا أصيب بصاروخ روسي من طراز "كيه إتش 22"، والذي لا تملك كييف المعدات اللازمة لإسقاطه.

وكتب أريستوفيتش: "أقدم اعتذاري الخالص للضحايا وأقاربهم وسكان دنيبرو، وكل من تأذى بشدة بسبب روايتي الخاطئة عن سبب سقوط الصاروخ الروسي على مبنى سكني"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.