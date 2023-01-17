ويأتي الإعلان عن الواقعة بعد ساعات قليلة على استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إثر سلسلة هفوات، وفي توقيت تُوجّه فيه دعوات متزايدة لألمانيا لتعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا.

وتطالب كييف برلين بدبابات من طراز "ليوبارد". ولم توافق برلين بعد على الطلب، علما بأن من شأن هذه الموافقة أن تفاقم التوتر الذي يسود العلاقات بينها وبين موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في 16 يناير 2023، رُصد هدف جوي يقترب من الحدود الروسية بوسائل سيطرة المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق".

وأضافت "(أقلعت) طائرة مقاتلة (من طراز سوخوي) سو-27 تابعة لسلاح جو البلطيق" للتحليق بمحاذاة "هذه الطائرة من طراز آر-3 سي أوريون التابعة للبحرية الألمانية".

وجاءت استقالة لامبرخت قبل انعقاد اجتماع للحلفاء الغربيين مع الولايات المتحدة مقرر الجمعة في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا، يتوقّع أن يتم الإعلان خلاله عن مساعدات جديدة لأوكرانيا.