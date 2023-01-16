فقد أشار تقرير استخباراتي بريطاني إلى أن روسيا بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سوخوي "سو 57" متعددة المهام في أوكرانيا.

ويقول التقرير إنه منذ يونيو 2022، استخدمت القوات الجوية الروسية "بشكل شبه مؤكد" طائرة "سو 57"، الشبحية القادرة على التخفي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها المنظمات الغربية أن القوات الجوية الروسية استخدمت "سو 57" ضد أوكرانيا.

ما هي الطائرة "المجرم"؟