وصرح مسؤول الشرطة آيه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 (جثة) نقلت إلى المستشفيات"، مضيفاً أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

معلومات عن الطائرة المنكوبة

الطائرة كان على متنها 72 شخصا (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم).

كان من بين الأجانب 5 هنود و4 روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.

الطائرة كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا.

تقع مدينة بوخارا السياحية، على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) غرب كاتماندو، وهي البوابة إلى دائرة أنابورنا، التي تعد مسارا شهيرا للترحال لمسافات طويلة في جبال الهيمالايا، وكان مطار بوخارا الدولي بدأ عملياته منذ أسبوعين فقط.

النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية ييتي.

أظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

حوادث نيبال