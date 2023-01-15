وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب في تطبيق "تلغرام": "كان من المقرر إجراء جولة أخرى من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي، لكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة من طرف روسيا".

ولم يرد مكتب المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا على الفور على طلب "رويترز" للتعليق.

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.

وقالت موسكالكوفا السبت على حسابها على "تلغرام" إن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز أثناء وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا، بينما لم يصدر أي رد فوري من كييف على هذه المزاعم.