وقال البيان إن لندن "ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة".

وتابع البيان الذي نشر على موقع الحكومة على الإنترنت: "يرى رئيس الوزراء أن حربا طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف روسيا".

وأضاف: "لهذا السبب سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائنا في أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة، لتكثيف الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا".