وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي: "إن هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، لن يمر دون رد".

من جهته، وصف رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إعدام أكبري بـ"المروَّع"، معتبرا أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".

وفي تفاصيل الحدث: