وأوضحت الدفاع الروسية أن غيراسيموف، وهو أيضا نائب وزير الدفاع سيتولى قيادة "القوات المشتركة"، في منطقة "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الذي تطلقه موسكو على الحرب في أوكرانيا.

وتابعت: "رفع مستوى قيادة العملية الخاصة (في أوكرانيا) مرتبط بزيادة المهام التي يتعين إنجازها، والحاجة إلى تفاعل أوثق بين مكونات القوات المسلحة".

وكان الجنرال سوروفيكين تولى قيادة القوات الروسية في أوكرانيا، مطلع أكتوبر الماضي، وذلك في أعقاب الانتكاسات التي تعرضته لها موسكو في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد.

وبعد القرار الأخير، سيصبح سوروفيكين نائبا للجنرال غيراسيموف.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، سيتم تعيين نائبين آخرين للقائد الجديد وهما أوليغ ساليوكوف وأليكسي كيم، علما بأنهما يشغلان منصبي نائبي رئيس الأركان.

ونظم سيرغي سوروفيكين انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في مطلع نوفمبر الذي شكل نكسة كبيرة للكرملين، وفق "فرانس برس".



ومنذ ذلك الحين، تشهد الجبهة استقرارا إجمالا، باستثناء مدينة باخموت، في منطقة دونيتسك في إقليم دونباس، حيث يحاول الجيش الروسي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية الاستيلاء عليها منذ أشهر.

ولم يسبق أن كشف اسم سلف سوروفيكين ، لكن وسائل الإعلام الروسية أشارت إلى أنه الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي شارك بدوره في حرب الشيشان الثانية وقاد القوات الروسية في سوريا في 2015 و2016.