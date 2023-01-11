وبدت صالات المطارات الأميركية وهي مكدسة بالركاب الذين تقطعت بهم السبل بسبب تعليق الرحلات الجوية، فيما طلب الرئيس جو بايدن من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" فيما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفيدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".