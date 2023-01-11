وقالت جان-بيير في تغريدة عبر تويتر "لا توجد أدلة على هجوم إلكتروني في هذه اللحظة، ولكن الرئيس أمر وزارة النقل بأن تفتح تحقيقا شاملا في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الاتحادية تحديثات منتظمة".

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "يمكن للطائرات الهبوط بشكل آمن ولكن لا يمكنها الإقلاع الآن".

ومنعت الرحلات الأمريكية من الإقلاع أو تأجلت اليوم الأربعاء فيما سعت إدارة الطيران الاتحادي إلى إصلاح العطل إذ تم إبلاغ المسافرين بالتواصل مع شركات الخطوط الجوية لمعرفة المستجدات.

وقالت الإدارة إنها أمرت الخطوط الجوية بإيقاف إقلاع جميع الرحلات المحلية مؤقتا حتى التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش) للسماح للإدارة بالتأكد من سلامة الإقلاع ومعلومات الأمان.