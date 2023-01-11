وقُتل الظواهري في هجوم أميركي في أفغانستان، في أكبر ضربة للجماعة المتشددة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في 2011.

وقالت كريستين أبي زيد، مديرة المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب "السؤال بالنسبة لتنظيم القاعدة، الذي لم يُجب عليه، هو من سيخلف (الظواهري)"، وذلك ردا على سؤال في فاعلية نظمها معهد واشنطن عن "مركز الثقل" في القاعدة بعد وفاة الظواهري.

وكان الظواهري مختبئا لأعوام، ولم يعلن التنظيم خليفة له.

وينظر الخبراء إلى سيف العدل، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة المصرية وعضو كبير في التنظيم، على أنه المرشح الأبرز. وتعرض الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وتناولت أبي زيد أيضا المشهد العام للتهديدات في الولايات المتحدة وقالت إن الدولة تواجه أجواء "غير متوقعة"، مضيفة أن على الأمريكيين أن يبقوا يقظين بشأن المنظمات المتطرفة خارج البلاد مثل القاعدة وتنظيم داعش.

وأضافت "بيئة الإنترنت هي المكان الذي يجري فيه أغلب أنشطة التطرف".