أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة ستبدأ بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام منظومة "باتريوت".
- وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، إن تدريبات القوات الأوكرانية على الـ "باتريوت" تبدأ الأسبوع المقبل.
- وقال رايدر إن التدريب على استخدام منظومة باتريوت الأسبوع المقبل سيكون في قاعدة "فورت سيل" بولاية أوكلاهوما.
- وأكد أن تشغيل بطارية واحدة من الباتريوت سيتطلب 90 عنصرا أوكرانيا.
- تدريب القوات الأوكرانية على الباتريوت سيستغرق أقل من سنة.
- ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم البنتاغون إن البحرية الأميركية في الخليج تعمل مع شركائها لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.
ما هي منظومة باتريوت؟
- "أم آي أم-104 باتريوت" هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها.
- يصنع النظام من قبل شركة رايثيون الأميركية.
- حل الباترويت محل كل من نظام (نايك-هرقل) للدفاع العالي والمتوسط ونظام "إم آي إم-23 هوك" التكتيكي للدفاع المتوسط، فضلا عن دوره كنظام مضاد للصواريخ الباليستية، وهي مهمته الرئيسية في الوقت لحاضر.
- ويستعمل الباترويت أنظمة متقدمة للصواريخ الجوية الاعتراضية وأنظمة رادار ذات كفاءة عالية حيث تم تطويره في رد-ستون ألباما.
- كلمة باترويت "Patriot" هي مختصر لـ Phased Array Tracking Radar Intercept Of Target، أو "اعتراض الرادار لتتبع النسق المرحلي للهدف".