فيما لا تزال تتفاعل تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، على رأس وفد برلماني لتايوان في مطلع أغسطس الماضي، وصل الإثنين، وفد من البرلمان الألماني لتايبيه، وسط تصاعد التوتر العسكري والدبلوماسي في المنطقة بين بكين وواشنطن.