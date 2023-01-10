وقالت المصادر إن المهاجمين ينتمون إلى ميليشيا "كوديكو" التي تقول إنها تحمل السلاح دفاعا عن أبناء إثنية "ليندو".

وأضافت أن المسلحين شنوا هذه الهجمات انتقاما لمقتل مدرس من إثنية "ليندو" صباح الأحد، على يد مسلحين من ميليشيا "زائير" التي تقول إنها تدافع عن أبناء إثنية "هيما".

وقال مصدر في الإغاثة الإنسانية إنه "تم الإثنين انتشال جثث 16 مدنيا قتلوا الأحد على أيدي مليشيات كوديكو في قرى بلوكوا وجيسا ولارغو"، بمنطقة باهيما الشمالية في إقليم دجوغو.

ومساء الإثنين ارتفعت حصيلة الجثث التي عثر عليها في القرى الثلاث إلى 24، وفقا للمصدر نفسه.

وأكد هذه الحصيلة شاريتيه بانزا، رئيس المجتمع المدني في المنطقة.

وقال بانزا لـ"فرانس برس": "عثرنا على جثث أخرى في جيسا ولارغو وبلوكوا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى من 16 إلى 24، معربا عن خشيته من أن يكون الإجمالي أكثر من ذلك.

وأضاف: "هناك قرى أخرى لا يزال يتعذر الوصول إليها. إنه الخراب. نحن نموت مثل الحيوانات".

وأوضح بانزا أن المسلحين أحرقوا منازل ونهبوا ممتلكات، خلال هجماتهم التي تسببت في "نزوح جماعي" للسكان المذعورين.

خلفيات المأساة

• ميليشيا كوديكو (التعاونية من أجل التنمية في الكونغو)، مجموعة سياسية دينية عسكرية، تقول إنها تدافع عن مصالح إثنية "ليندو".

• تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب حوالى 120 ميليشيا تعتبر كوديكو من أكثرها عنفا.

• نسبت إلى هذه الميليشيات العديد من المجازر الإثنية في إيتوري.