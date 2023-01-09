ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بالقول إن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، لن تكون قادرة على تغيير أي شيء بشكل جذري.

وأكد الكرملين أن تسليم أوكرانيا مدرعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى "إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني" و"لن يغيّر" ميزان القوى.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إن حزمةَ أسلحة أميركية جديدة في طريقها إلى أوكرانيا وتشمل نحو 50 من مَركبات برادلي القتالية، وتبلغ قيمة الحزمة نحو 2.8 مليار دولار.

المدرعة الوحش

تعتبر المدرعة "برادلي" المزودة بمدفع قوي، من الوسائل الأساسية التي يستخدمها الجيش الأميركي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات، حيث يمتلك الآلاف منها.

ومن شأن المركبة "برادلي" أن تمنح أوكرانيا مزيدا من القوة القتالية في ساحة المعركة وتعزز قدرتها في حرب الخنادق.

تم تصميم المدرعة "برادلي أم 2" لنقل الأفراد، ويتكون طاقمها من 3 أفراد، من بينهم قائد ومدفعي وسائق، في حين يمكنها نقل ما يصل إلى 7 جنود، بينما يمكن للطراز المحسن منه أن ينقل 6 جنود.

أما الطراز "برادلي أم 3" فطاقمها مكون من 3 أفراد، لكن يمكنه أن ينقل جنديين إضافيين فقط.

المواصفات

هيكل برادلي مغطى بالكامل بدرع من الألومنيوم، في حين أن الجزء الخلفي والجوانب مغطاة بدروع صفائحية متباعدة؛ أما من الأسفل فالهيكل يحتوي على دروع إضافية مضادة للألغام.

ما قدرات مركبات برادلي؟