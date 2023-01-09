تقسيم أوكرانيا

قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، للتلفزيون الأوكراني:

الاتحاد الروسي قد يعرض على أوكرانيا "السيناريو الكوري" للهدنة، الأمر الذي يعني تقسيم أوكرانيا إلى قسمين.

يتم عرض السيناريو الكوري علينا حاليا.

الروس سيبتدعون الآن أي شيء، وأنا أعلم على وجه اليقين أن أحد الخيارات التي يمكنهم تقديمها لنا هو خط العرض 38.

والتقى نائب مدير مكتب الرئيس الروسي ديمتري كوزاك، سياسيين سابقين في أوروبا، ونقل من خلالهم رسالة مفادها بأن الروس مستعدون لتقديم تنازلات لإصلاح الوضع الراهن وإرغام أوكرانيا على الهدنة.

ممثلون كوريون أوضحوا، خلال اجتماع عقد مؤخرا، أن تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى جزأين على طول خط عرض 38 كان خطأ، لأن التنازلات التي تم تقديمها في الخمسينيات من القرن الماضي بعد نهاية الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تؤدي حاليا إلى مشاكل.

ما المقصود بالسيناريو الكوري

كانت الإمبراطورية اليابانية تحتل شبه الجزيرة الكورية منذ عام 1920 وحتى الحرب العالمية الثانية عندما أعلن الاتحاد السوفيتي بالاتفاق مع أميركا، الحرب على اليابان.

نجح الاتحاد السوفيتي في إنهاء احتلال الإمبراطورية اليابانية لشبه الجزيرة الكورية حتى حد خط العرض 38، الذي مثل الحدود الحالية لكوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية بعد إعلان الدولتين، كما استسلمت اليابان للقوات الأميركية جنوب هذا الخط.

اتفقت روسيا مع أميركا في عام 1945 إلى تقسيم شبه الجزيرة الكورية بناء على خط العرض 38، حيث سيطر السوفييت على المنطقة الواقعة شمالي هذا الخط (بيونغ يانغ)، واحتل الأميركيون المنطقة الجنوبية (سول).

الشرق والقرم

قال الأكاديمي والمحلل السياسي سعيد صادق، لـ"سكاي نيوز عربية":