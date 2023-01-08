وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في الثامن من يناير، ونتيجة للمفاوضات، أُعيد 50 عسكريا روسيا، كانوا في خطر مميت أثناء أَسرهم، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وذكرت أن الجنود المفرج عنهم سينقلون جوا إلى موسكو لإعادة تأهيلهم طبيا ونفسيا.

وأكدت أوكرانيا المعلومات وقالت إن روسيا أفرجت عن 50 عسكريا أوكرانيا في سياق الاتفاق ذاته.

ضربات انتقامية

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت موسكو أن جيشها نفذ "ضربة انتقامية" في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا ردا على مقتل 89 جنديا روسيا في ماكيفكا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "ردا على الضربة الإجرامية لنظام كييف في الدقائق الأولى من يناير 2023 (...) نفذت القوات الروسية عملية انتقامية"، موضحة انها استهدفت ثكنتين.

ولم تحدد الوزارة التاريخ الدقيق لهذه العملية.

من جهتها، أفادت السلطات الأوكرانية المحلية بأن كراماتورسك أصيبت بسبعة صواريخ خلال الليل. استهدف صاروخان آخران بلدة كوستيانتينيفكا القريبة.

وقدم الجيش الروسي هذه الضربة على أنها انتقام لتلك التي نفذت في ماكيفكا في منطقة انفصالية موالية لروسيا شرق أوكرانيا، بعد دقائق من بداية العام الجديد.

وكان الجيش الأوكراني قد استهدف فيها نقطة انتشار موقتة للجنود الروس، مما تسبب بمقتل 89 جنديا على الأقل، بحسب حصيلة نشرتها موسكو.