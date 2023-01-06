وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تقديم 2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تأثر البنية التحتية للطاقة وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

وجاء ذلك في إطار مساعدة أوكرانيا على مواجهة ظروف الشتاء القاسية، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من المولدات والبالغة 1200 مولد خلال الشهر الماضي وتم استكمال المتبقي من المولدات الكهربائية اليوم.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات بادرت منذ بداية الأزمة في التخفيف عن المتضررين منها، حيث قامت مسبقاً بتسيير نحو 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.